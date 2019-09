Il y a 11 ans sortait le premier smartphone sous Android

Le T-Mobile G1, le premier smartphone Android

Déjà optimisé pour les services Google

Source : Android Police

Souvenez-vous : c'est l'époque du lancement de, du succès littéraire deet de l'élection de Barrack Obama.En 2008, BlackBerry et sa messagerie, BlackBerry Messenger dominaient encore le secteur des appareils mobiles tandis qu'Apple et la seconde génération de l'iPhone introduisaient l'App Store et son slogan resté célèbre, «».C'est dans cet environnement que débarque le T-Mobile G1. L'appareil a été conçu par HTC. Au lieu de fonctionner sous iOS, il choisit Android 1.6 Donut, un système d'exploitation open-source dévoilé par Google en 2007. Il reçoit également un écran tactile accompagné d'un clavier QWERTY. Enfin, Android appartenant à Google depuis 2005, le T-Mobile G1 est optimisé pour l'utilisation des services les plus connus du groupe, comme Gmail ou Google Maps. Pour son époque, il était d'une belle puissance, affichant notamment 192 Mo de RAM et 256 Mo de stockage extensible.Aujourd'hui, un long chemin a été parcouru. Android est désormais le système d'exploitation le plus utilisé sur mobiles, et de loin : il représente 85% des smartphones livrés dans le monde.