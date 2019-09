Honor planche sur un smartphone 5G double APN frontal, le V30

Un double capteur photo logé dans un écran poinçonné

Source : GSM Arena

Honor prépare activement la relève du View 20 . Le constructeur serait actuellement en train de procéder à la calibration des écrans de son prochain haut de gamme, le View 30 (ou V30) et une photo volée de l'usine où se déroulent ces tests a récemment fuité sur le réseau social chinois Weibo.Ce nouveau smartphone d'Honor ne sera pas une grande révolution en termes de design. Le V30 serait toujours doté d'un écran perforé et légèrement incurvé, avec de très minces bordures en haut et bas de l'appareil.La grosse nouveauté de cette génération serait la présence d'un double capteur photo à l'avant. On peut imaginer que ce second objectif serait un ultra grand-angle, à l'instar d'autres constructeurs cette année, mais aucune information précise n'a été dévoilée pour le moment.Pour le reste, le téléphone devrait embarquer un processeur Kirin 990 , le même que celui du Huawei Mate 30 , et être compatible avec les réseaux 5G. Sa présentation n'est pas attendue avant la fin de cette année.