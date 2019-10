Vous pourrez bientôt répondre à vos notifications via l'application Votre Téléphone de Windows

Une réactivité accrue grâce à « Votre Téléphone »

Un développement rapide pour une application stratégique

Source : NeoWin

Niveau utilisation, rien de compliqué : il suffit de passer par l'interface de votre ordinateur pour répondre aux notifications mobiles. De quoi gagner du temps et lier au mieux votre smartphone à votre ordinateur.Il nous arrive parfois de ne pas avoir notre téléphone à portée de main mais d'attendre une notification importante. Histoire de gagner en temps et réactivité, l'application « Votre Téléphone » sur Windows 10 s'enrichit d'une toute nouvelle fonctionnalité. Si jusqu'à maintenant, l'application ne faisait qu'afficher les notifications, depuis le 26 septembre dernier, il est possible d'y répondre directement depuis l'interface de son ordinateur, à travers l'onglet prévu. L'opération peut s'effectuer encore plus rapidement grâce à l'affichage de pastilles, à la façon d'un smartphone, directement sur le bureau.Une nouveauté bienvenue pour « Votre Téléphone » qui ne proposait que peu de fonctionnalité à son lancement. Avec la démocratisation des smartphones, nul doute que lier ces derniers au système d'exploitation le plus répandu dans le monde sera une stratégie payante pour Microsoft.En un an, Windows 10 a enrichi l'application « Votre Téléphone » de fonctions de synchronisation de la batterie du smartphone, des SMS ou encore du fond d'écran.À noter que ces fonctions sont uniquement disponibles sur les téléphones Android. Il faudra donc faire l'impasse sur celles-ci si vous tournez sous iOS.