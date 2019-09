Vivo lance le smartphone doté du meilleur ratio écran/corps du marché

© Vivo

Un flagship tout en écran

Le Vivo NEX 3 n'affichera aucun bouton physique. © Vivo

L'un des smartphones Android les plus avancés du moment

Lire aussi :

Realme XT : levée de rideau pour le premier smartphone à capteur photo 64 mégapixels au monde



Via : The Verge

Vivo viendrait-il de lancer l'un des plus gros ovnis de la smartphonie de 2019 ? À en juger par l'impressionnant ratio écran/corps dont il est pourvu, ainsi que par son absence totale de boutons physiques, il s'avance en tout cas comme un bon prétendant au titre.Le Vivo NEX 3 est le smartphone doté du meilleur ratio écran/corps de l'industrie. Vivo y croit et le martèle fermement. Le constructeur chinois n'est pas peu fier de son écran «» (ou « chutes d'eau »), qu'il dit s'afficher sur très exactement 99,6 % de la face avant de son smartphone.Une particularité qui empêche ainsi le NEX 3 de se doter de boutons physiques sur les tranches. Particulièrement incurvé, l'écran OLED de 6,89 pouces (Full HD+) jouit d'un système d'interaction proche de ce que propose déjà Samsung avec son menu de raccourcis logé dans la courbe de ses plus récents smartphones.Ici, c'est un système appelé Touch Sense qui, via des capteurs haptiques, se chargera d'allumer le smartphone et de régler le volume du son.Outre ses particularités techniques, le NEX 3 est aussi un smartphone aux caractéristiques très solides. Le nouveau smartphone signé Vivo embarque en effet un Snapdragon 855+ ainsi qu'un système de refroidissement dédié. Il sera lancé dans deux versions différentes : 4G ou 5G.Si l'on ignore encore comment se décomposeront les déclinaisons en RAM/stockage, le NEX 3 profitera aussi d'une épaisse batterie de 4 500 mAh rechargeable — tenez-vous bien — à 44 W.Côté photo, le NEX 3 profitera d'un triple APN dorsal dans lequel on retrouve un capteur principal de 64 mégapixels (le même que le Realme XT ), un ultra grand-angle de 13 mégapixels et son homologue téléobjectif de 13 mégapixels également. À l'avant, c'est bien entendu vers un capteur 16 mégapixels logé dans un mécanisme « pop-up » que s'est tourné Vivo.Malheureusement, le constructeur ne s'est pas encore risqué à dévoiler un prix ou même une date de sortie pour son nouvel appareil. Sur scène, l'hôte de la conférence s'est contenté de confirmer une commercialisation «» en Asie ainsi que «», sans plus de précisions.