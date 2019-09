© WinFuture

Deux APN avant pour des selfies parfaits

© WinFuture

Un smartphone moyenne gamme généreux

Via : Android Community

Récupérés comme souvent par nos confrères allemands de WinFuture, ces premiers rendus dulaissent observer un étonnant mécanisme pop-up à l'avant, logement d'un duo d'appareils photo.En début d'année,avait déjà offert à son V15 Pro un capteur avant logé dans un mécanisme escamotable. Un choix motivé par la volonté de(et encoche), qui serait une nouvelle fois de mise sur le V17 Pro (où est passé le V16 ? On l'ignore).Mais contrairement à son prédécesseur,. En résulte un appendice bien plus épais que sur le précédent modèle, qui nous rappellerait presque l'option à bascule du très bon Asus ZenFone 6 D'après les informations partagées par WinFuture,. Vivo serait ainsi en mesure de proposer desbien plus convaincants sur ses autoportraits.Ce n'est pas tout. WinFuture est aussi en mesure de livrer un certain nombre de détails techniques sur le Vivo V17 Pro.(48 + 8 + 2 + 2 MP). Un dos en verre, qui ne laisse apparaître aucun capteur d'empreintes digitales, et pour cause ! Celui-ci se trouve sous l'écran SuperAMOLED de 6,44 pouces (FHD+).Le smartphone tournerait sous. Il serait pourvu d'une belle batterie de 4 100 mAh et d'un port jack 3,5 mm.Ne restent finalement que deux inconnues à l'équation : quand et combien. Deux informations que la patience ne tardera pas à nous livrer, soyons-en sûrs.