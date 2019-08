Le Realme XT et son capteur 64 MP se montrent dans un rendu officiel

© Realme

Realme XT : capteur 64 mégapixels et capteur d'empreintes sous l'écran

Source : GSM Arena

Pour rappel, ce cousin premium des récents Realme 5 et Realme 5 Pro disposera de quatre modules photo, au sommet desquels trôneraPublié sur le réseau social chinois Weibo par le responsable marketing de, ce premier rendu officiel donne à voir un smartphone reprenant les traits des Realme 5 récemment dévoilés.On y retrouve les quatre modules photo disposés à la verticale, sur le côté gauche. Le constructeur devrait donc troquer le Sony IMX586 de 48 mégapixels de sa gamme Realme 5 pour leComme le note GSM Arena, on remarque que le dos de l'appareil est(contrairement aux Realme 5 et Realme 5 Pro). On peut donc s'imaginer que le constructeur opérera une belle montée en gamme avec un écran OLED doté d'un capteur intégré. À moins qu'il n'opte pour un capteur d'empreintes latéral, à l'instar du Samsung Galaxy S10e