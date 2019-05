Le Honor 20 Pro ne serait pas encore certifié par Google : sa sortie en Europe compromise

Crédits : Honor

Le Honor 20 Pro sortira-t-il en France ?

Source : 01 Net

Si ledispose déjà de sa certification Android et peut utiliser librement les services Google,. Actuellement privé de toute l'expérience Google sur sa version d'Android, la sortie du Honor 20 Pro en Europe est désormais plus qu'incertaine.Fleuron de la filiale de Huawei, le Honor 20 Pro se pose comme le versantdu nouveau flagship annoncé la semaine dernière par Honor. À l'origine prévu pour une sortie début juillet, le lancement du Honor 20 Pro estjusqu'à une date inconnue en Europe. Conséquence directe des récentes sanctions qu'a émises Washington à l'encontre de Huawei et de ses filiales, sommant toutes les entreprises américaines de mettre un terme à leurs relations commerciales avec le constructeur chinois.Pourtant, l'espoir est encore permis. Le lendemain de la décision de l'administration Trump, un sursis a été accordé à Huawei et ses filiales . 90 jours pendant lesquels Honor peut encore espérerpour intégrer les services Google à son smartphone haut de gamme.Mais ceci étant dit, même une fois la certification obtenue et Android pleinement fonctionnel, rien ne saurait indiquer que le smartphone pourrait continuer d'être mis à jour et bénéficier d' Android Q lorsque celui-ci sera disponible.