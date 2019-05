Le Moto Z4, en fuite, affiche son encoche en goutte d'eau et sa prise jack

Une seule caméra dorsale et une prise jack de nouveau intégrée

Un Snapdragon 855 sous le capot ?

Ceux qui ont connu le Moto Z3 Play ne seront pas vraiment dépaysés. Avec le, Motorola semble bien parti pour conserver les grandes lignes de ce qui a fait le succès de son précédent mobile : un design plaisant, un assemblage sérieux, le tout sans oublier le concept modulaire que la marque tient visiblement à garder coûte que coûte. En dépit de Moto Mods parfois séduisants, souvent vieillissants, et d'un manque manifeste de fonctionnalités coup de poing.L'appareil en lui-même profiterait, agrémenté d'une encoche en goutte d'eau abritant le capteur selfie.Au dos, on retrouverait une unique caméra dorsale logée dans une excroissance assez marquée, exactement comme sur le Moto Z3 play. Les deux terminaux partagent en effet la plupart de leurs lignes. On devrait d'ailleurs retrouver une ergonomie semblable avec un smartphone assez large, mais très fin, car destiné à être complété de Mods venant s'aimanter à son dos.Comme le note 9to5Google , les rendus de ce Moto Z4 ne laissent entrevoirsur la tranche du smartphone, cela laisse entendre à l'ajout éventuel d'un capteur sous l'écran. Si rien ne permet encore de l'affirmer, ce dernier a en outre toutes les chances d'être AMOLED, comme sur le Z3 Play.Le Moto Z4 serait enfin doté d'un port USB Type-C et retrouverait une prise Jack 3,5 mm, abandonnée sur le Z3 Play. Une bonne nouvelle en perspective pour les amateurs d'expériences audio filaire.Reste la question des composants que ces rendus ne permettent pas d'aborder. D'après de précédents rapports, le Moto Z4 serait basé sur un. Présente sur de nombreux flagships cette année, la puce haut de gamme de Qualcomm serait épaulée de 4 Go de mémoire vive. On ignore encore quelle capacité de stockage pourrait être proposée par Motorola sur cette référence.Notons toutefois que l'appareil devrait se décliner en deux modèles : une version premium et une mouture milieu de gamme, baptisée Z4 Play. Une stratégie déjà adoptée par Motorola par le passé. Ce Z4 Play serait moins bien pourvu en matière de processeur et de RAM, mais conserverait les mêmes lignes que son grand frère.