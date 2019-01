Le Motorola Moto Z4 Play sera compatible 5G grâce aux Moto Mods

Un smartphone à encoche et capteur d'empreintes sous l'écran



Le Moto Z4 Play compatible 5G grâce à un Moto Mod

Alors que l'on saittrès occupé avec ses Moto G7 Play et déclinaisons, le site CompareRaja est parvenu à se procurer une vidéo d'un rendu à 360° du futur Moto Z4 Play, dont nous apprenons par la même l'existence.À première vue, le Z4 Play se distinguera de son prédécesseur sur plusieurs points. Son écran d'environ 6,2 pouces sera ainsi pourvu d'une. La présence d'un capteur d'empreintes digitales sous l'écran est également fortement pressentie du fait de l'absence du traditionnel capteur latéral sur les rendus.Fait étonnant : Le Moto Z4 Play ne semble disposer que d'un seul module photo à l'arrière, contre deux pour son prédécesseur. Surprenant à l'heure où les constructeurs semblent se livrer une course à celui qui réussira à intégrer le plus d'appareils photo sur son smartphone (ce qui est loin d'être un gage de qualité).Niveau connectique, le smartphone semble doté d'un port USB-C et d'une prise Jack, ce qui devrait rassurer les allergiques aux périphériques Bluetooth.Enfin, on remarque bien entendu que le Z4 Play est pourvu sur le bas de son dos du connecteur magnétique permettant d'y connecter desConçus spécifiquement pour les appareils de la gamme Z de Motorola, les Moto Mods vous permettent de personnaliser votre smartphone avec des mods divers et variés (manette de jeu, batterie de secours, haut-parleur plus puissant, etc.).À l'été dernier, Motorola a annoncé la disponibilité prochaine d'un Moto Mod apportant la compatibilité avec la 5G. On peut donc raisonnablement penser que le Moto Z4 Play fera l'impasse sur la dernière puce Qualcomm afin de conserver un prix raisonnable, et permettra aux intéressés de se fournir le Moto Mod 5G s'ils souhaitent passer à la nouvelle génération.Du reste, on ignore encore une grande partie de la fiche technique de l'appareil, tout comme sa fenêtre de sortie. À titre de comparaison, le Moto Z3 Play est sorti en août dernier.