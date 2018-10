iFixit s'associe à Motorola pour proposer des kits de réparation de smartphones

Remplacer soi-même l'écran ou la batterie de son smartphone

Moto Z

Moto Z Play

Moto Z Force Droid

Moto X

Moto X Pure

Moto G4/G4 Plus

Moto G5 Plus

Droid Turbo 2



Un kit de réparation pour Motorola. Source : iFixit

Faire figure d'exemple

Motorola fait figure d'exemple pour encourager les principaux constructeurs à adopter une attitude ouverte envers les réparations. Si vous êtes client Motorola, vous pouvez désormais soit envoyer votre appareil défectueux à Motorola, ou le réparer vous-même avec les meilleurs outils et pièces possibles, ainsi qu'un guide de réparation pas-à-pas dans nos Motorola OEM Fix Kits.

- iFixit

Aujourd'hui, la société s'associe à Motorola pour proposer des kits tout-en-un pour remplacer écrans et batteries des téléphones de la marque.Vendus entre 39,99$ et 199$, lessont, comme leur nom l'indique, réservés aux smartphones du constructeur américain. Plus précisément, ils concernent les modèles suivants :Chaque kit est ainsi adapté à un modèle, et dispose de toute la panoplie nécessaire à la réparation d'un écran ou d'une batterie.Comme le signale Android Authority , on ignore la raison pour laquelle les derniers smartphones en date du constructeur ne bénéficient pas de leur propre kit de réparation. Les Motorola Z3, X4 et One ne sont en effet pas concernés par le récent partenariat avec iFixit.Pour iFixit, Motorola envoie ici un message à toute l'industrie en acceptant de concevoir des kits permettant aux consommateurs de réparer eux-mêmes leur appareil.Aucune mention, en revanche, de la conservation de la garantie constructeur en cas de tentative infructueuse de réparer son smartphone soi-même.