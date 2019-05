Le OnePlus 7 Pro explose le Galaxy S10 et le P30 Pro sur GeekBench

Crédits : OnePlus

Plus de 11 000 points en multi-core pour le OnePlus 7 Pro

Crédits : Geekbench

Le OnePlus 7 Pro au coude-à-coude avec le Xiaomi Mi 9

Via : WCCftech

Un premier test sur Geekbench a été repéré en ligne et permet de constater des performances en multi-core impressionnantes pour leLe test repéré en ligne par WCCftech donne à voir des chiffres vertigineux. Si les performances en single-core affichentdans les clous de ce que propose le, c'est bien celui obtenu en multi-core qui impressionne.Avec, le smartphone Android s'impose actuellement comme le plus véloce du marché, bien devant le Galaxy S10+ et ses 9 514 points et le P30 Pro et ses 10 031 points . Côté iOS, l' iPhone XS Max reste pour sa part indétrônable avec 11 212 points au compteur.Notez en revanche que le présent benchmark nous informe sur la bagatelle de. Pourtant, celui-ci enregistre un score à peine supérieur au Xiaomi Mi 9 qui, avec 6 Go de RAM, totalisait 10 963 points dans notre test.Rappelons néanmoins que les deux smartphones partagent le même SoC (le Snapdragon 855 donc) et que Geekbench se concentre avant tout àde ces puces. La quantité de RAM n'a en réalité qu'un impact limité sur le tableau des scores ici. En revanche, il ne fait aucun doute que les 12 Go de mémoire vive du OnePlus 7 Pro devraient lui permettre de se hisser en tête du classement sur AnTuTu, un test plus global et qui prend davantage en compte les autres paramètres techniques du téléphone.