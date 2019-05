Smarpthone pliable : le FlexPai de Royole victime de son succès en Chine

Crédits : Royole

Toutes les précommandes du FlexPai ont été vendues

Royole annonce que son FlexPai est en rupture de stocks et que de nouveaux modèles arriveront sur le marché le 9 mai prochain. Crédits : Royole

Un smartphone pliable nettement moins cher que la concurrence

Crédits : Royole

Via : Gizchina

Vous le savez, on le sait : 2019 est définitivement l'année du foldable. Mais pendant que Samsung revoit sa copie hasardeuse du Galaxy Fold et que Huawei fourbit ses armes avec le Mate X , le Chinoiscaracole en tête des ventes dans l'Empire du Milieu.Royole a ouvert les précommandes pour son smartphone pliable dès décembre de l'année dernière et la première vague vient d'être expédiée aux primo-acquérants. Un succès, si l'on en croit le constructeur, qui annonce aujourd'hui. Attention toutefois : celui-ci se garde bien de dévoiler le moindre chiffre. Il peut aussi bien en avoir vendu 100 que 10 000.Royole informe aussi qu'unede smartphones sera mise en ventepar l'intermédiaire du site de revente Tmall.Si le FlexPai séduit, c'est aussi pouractuellement. Alors que les Galaxy Fold et Huawei Mate X seront tous deux vendus à plus de 2 000 €, la proposition de Royole se positionne pour sa part. Des déclinaisons 8 + 256 Go et 8 + 512 Go sont également affichées à 1 486 $ (9 998 yuans) et 1 932 $ (12 999 yuans).Rappelons que le FlexPai dispose d'un écran pliable de 7,8 pouces (4,3" lorsqu'il est refermé) et est équipé d'un