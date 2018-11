Samsung n’autorisera plus de changer le thème de ses Galaxy

Les thèmes gratuits seront limités dans le temps

Samsung veut désormais uniformiser toute sa gamme de smartphones

va proposer dans sa prochaine mise à jour majeure des smartphonesun changement qui va mettre un coup d'arrêt à la personnalisation de l'interface. À compter du début d'année 2019, les utilisateurs ne pourront profiter d'un thème gratuit que sur une durée de 14 jours.Durant cette période, l'utilisateur sera prévenu deux fois par un pop-up que son smartphone Galaxy repassera aupar défaut. Ces notifications l'inviteront également à se rendre sur le store Galaxy Apps et de découvrir la collection de thèmes payants, qui eux ne souffriront d'aucune restriction.Le constructeur se justifie de cette décision auprès de The Verge en expliquant vouloir privilégier les créateurs et les artistes travaillant sur ces thèmes et les proposant à la vente sur sa boutique: «».Il y a probablement dans cette décision une volonté de mettre en avant également la nouvelle interface One UI , présentée la semaine dernière lors de la conférence développeurs du fabricant. Samsung souhaite uniformiser ses services et forcer l'adoption de cette nouvelle interface, plus simple et sécurisée selon lui.Samsung reste d'ailleurs flou sur cette nouvelle limitation. On ne sait pas par exemple s'il est possible de réappliquer le même thème une fois les 14 jours passés ou si les thèmes gratuits vont rapidement disparaitre.La, l'un des points forts historiques d'Android, n'est plus aujourd'hui le souci de son plus gros acteur.