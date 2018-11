Galaxy S10 : Samsung présente le Exynos 9820, son SoC gravé en 8 nm

Un fonctionnement semblable au Kirin 980



NPU, LTE de catégorie 20 et jusqu'à 5 appareils photo supportés

Dans la bataille à qui aura la plus petite (puce),rejoint les deux prétendants au titre que sont Apple (A12 Bionic) et Huawei (Kirin 980). Mais à la différence de ses deux concurrent, Samsung limite la finesse de gravure de sonà 8 nm.Lors de sa présentation, Samsung a dévoilé un processeur au fonctionnement big.middle.LITTLE qui rappelle fortement celui du Kirin 980, qui équipe notamment les Huawei Mate 20 Pro Lede Samsung disposera en effet de. Une organisation ayant pour but d'accompagner de bout en bout le processus d'augmentation de la puissance sur l'appareil, tout en réduisant drastiquement la consommation énergétique des smartphones qui en seront équipés.La partie graphique sera quant à elle gérée par le Mali-G76. Un GPU qui équipe déjà... le Kirin 980 de Huawei.Côté performances, Samsung avance un progrès de 15% sur le multi-core, et 20% en single-core. Sur le plan énergétique, Samsung annonce que son nouveau SoC sera 40% plus économe que son prédécesseur l'Exynos 9810.Samsung cède également à l'intégration d'une puce dédiée à l'intelligence artificielle sur son nouveau SoC. Le Exynos 9820 disposera en effet d'un, censé améliorer le rendu des tâches mobilisant l'IA, tout en libérant de fait le processeur principal de leur gestion.Toujours très à jour sur ses modems, Samsung annonce que son nouveau SoC intègrera le "LTE Advanced Pro" de catégorie 20. Une spécificité qui permet, théoriquement, d'atteindre des vitesses de téléchargement allant jusqu'à 2 Gb/s, et d'upload jusqu'à 316 Mb/s grâce à l'agrégation de 8 bandes.Enfin, Samsung conclut sur une note un brin annonciatrice : les SoC Exynos 9820 sontintégrés à un même appareil. Croisée avec les rumeurs voulant que le futurdisposera d'un trio de modules photo arrière, et d'un double appareil photo à l'avant, Samsung confirme à demi-mot que son futur flagship sera particulièrement bien doté sur sa partie photo.Côté disponibilité, Samsung déclare entamer la production de masse de ses Exynos 9820 dès la fin d'année, pour une sortie sur le marché autour d'avril. Soit pile poil pour la présentation du Galaxy S10.