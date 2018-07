Oneplus 6T : un écran sans encoche et un appareil photo rétractable pour le futur flagship ?

Lire aussi :

Des changements esthétiques avant tout

Modifié le 27/07/2018 à 12h55

Carl Pei avait annoncé en début d'année que le Oneplus 6 aurait bel et bien une version ?T? cette année. Si la date de lancement officielle ne devrait pas tarder à être dévoilée, les fans ont déjà imaginé à quoi ressemblerait le futur flagship-killer de la société chinoise. Un bel exemple est donné sur la vidéo réalisée par la chaine Science and Knowledge ci-dessous.Sans grande surprise, le terminal asiatique ressemblerait fortement aux Vivo Nex et Oppo Find X, dont les marques appartiennent aussi à l'assembleur BBK Electronics. Ces smartphones se démarquent avec leurs écrans borderless sans encoche mais surtout leurs appareils photos rétractables. Toute ressemblance avec le futur Oneplus 6T ne serait donc pas du tout fortuite !S'il ne faut pas s'attendre à un nouveau SoC ou un logiciel totalement revisité, c'est surtout au niveau du design que le Oneplus 6T se démarquera de son prédécesseur. L'écran de 6.4? Optic AMOLED recouvrirait ainsi plus de 90% de la face avant, abritant par la même occasion un lecteur d'empreintes digitales sous la dalle. Une technologie naissante, mais qui sera à fortiori la nouvelle norme dans les mois à venir.Afin d'économiser un maximum de place en façade, l'appareil photo frontal sera intégré dans un module mécanisé rétractable. En fait, il y aurait deux APN dans ce module à la Vivo NEX . Et tout comme sur le Huawei P20 Pro, ce sont pas moins de trois caméras qui orneront l'arrière du smartphone chinois. De quoi prendre de beaux clichés dans - presque - toutes les conditions.Comme toujours chez Oneplus, diverses versions seront disponibles à l'achat : 6 ou 8 Go de RAM et de 64 à 256 Go de stockage interne. Tout comme sur le Oneplus 6, c'est Android 8.1 avec la surcouche Oxygen OS qui animera le smartphone. Ce dernier sera doté d'une conséquente batteriede 3 840 mAh compatible avec la très véloce Dash Charge. Si pour l'instant aucun prix n'est connu, on peut raisonnablement tabler sur une somme avoisinant les 550€. Lors de sa sortie, le OP6 coutait déjà 519€. Ce ne sont bien entendu que rumeurs et suppositions, mais l'ensemble ne devrait pas être loin de la réalité. Les premières vidéos de concept donnent néanmoins hâte d'être à la sortie officielle !