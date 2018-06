Silk White : une édition spéciale du OnePlus 6 disponible le 5 juin

Une nouvelle édition limitée du OnePlus 6

Modifié le 01/06/2018 à 11h35

Aucun changement sur le papier, du point de vue technique le smartphone sera exactement le même. Il se parera cependant d'un coloris blanc avec des touches d'or rose sur ses tranches ou son capteur d'empreinte par exemple.OnePlus s'apprête à sortir une nouvelle édition limitée de son dernier flagship, le OnePlus 6 : l'édition. À partir du 5 juin à 10H, il sera possible d'acheter cette version du smartphone pour 569€.Plus précisément, il s'agit de la version 8Go de Ram et 128 Go de stockage qui sera proposée dans ce nouveau coloris, sans aucun autre changement. Le prix affiché pour cette édition limitée est donc strictement le même que celui des autres OnePlus 6 ayant les mêmes caractéristiques.Pour cette édition limitée, OnePlus propose donc un smartphone strictement identique aux modèles déjà mis en vente, à l'exception de la couleur. Le flagship se trouve vêtu de blanc, avec des touches d'or rosé que l'on retrouve sur les tranches du smartphone, mais aussi sur le capteur d'empreintes ou autour de l'appareil photo arrière.