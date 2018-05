OnePlus 6 : des problèmes sur le réseau 4G français

Lire aussi :

Découvrez notre test du OnePlus 6



Un problème de connectivité réseau en France

L'équipe de OnePlus travaille sur le problème

Retirez la carte SIM ;



Insérez la carte SIM d'un autre opérateur, attendez l'enregistrement du réseau ;

Une fois l'opération terminée, revenez à la carte SIM précédente ; Redémarrez le téléphone.

Modifié le 28/05/2018 à 14h37

Le bug semble particulièrement affecter les utilisateurs français puisque le téléphone ne détecte pas le réseau LTE/4G avec la carte SIM dans l'emplacement 1.Un utilisateur décrit le problème : "Un rapport de bug a été envoyé à l'entreprise à ce sujet. D'après les utilisateurs, cela concerne le réseau LTE/4G qui n'est pas détecté par la carte SIM dans l'emplacement 1. Dans l'emplacement 2, tout semble cependant fonctionner.Selon un dernier utilisateur, le problème est survenu après la dernière mise à jour, qui est également la toute première mise à jour depuis le lancement du téléphone : "Un membre de l'équipea partagé l'information avec l'équipe : « L'équipe de développement travaille sur les données qui ont été transmises. Nous vous tiendrons au courant s'il y a une mise à jour. Si nous avons besoin de plus de données pour une analyse plus approfondie, nous vous contacterons. »Il a également fait part d'une possible résolution :Un utilisateur a fait part d'une autre technique : "".Vous pouvez donc essayer ces deux techniques si vous êtes confronté au bug en attendant que la société ne trouve une solution pour tous les utilisateurs. Nous avons d'ailleurs contacté OnePlus, qui n'a pas encore répondu.