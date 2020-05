Meizu 17 et 17 Pro : deux smartphones 5G, écran 90 Hz et APN 64 MP à moins de 600€

En fin de semaine dernière, le constructeur chinois Meizu a levé le voile sur ses nouveaux modèles : les Meizu 17 et 17 Pro.

Successeurs tout désignés des Meizu 16 et 16s (petite subtilité), les nouveaux smartphones du constructeur de l’empire du Milieu affichent des caractéristiques alléchantes sous tous les aspects.

Deux très grands smartphones prêts pour la 5G

Sans surprise aucune : les Meizu 17 et Meizu 17 Pro carburent au Snapdragon 865. Ce qui signifie donc qu’ils sont tous les deux compatibles avec la 5G. Le reste de la configuration donne toutefois matière à se livrer au jeu des sept différences.

Côté RAM tout d’abord, le Meizu 17 plafonne à 8 Go de LPDDR4X quand son grand frère peut aller jusqu’à 12 Go de LPDDR5. Tous deux bénéficient de 128 ou 256 Go de stockage en UFS 3.1, et d’une batterie de 4 500 mAh rechargeable à 30 W. Mais seul le Meizu 17 Pro est compatible avec la recharge sans-fil, qu’il gère jusqu’à 27 W, tout de même.