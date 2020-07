Ghost In The Shell débarquera en Blu-Ray 4K UHD en septembre

Histoire de célébrer dignement son vingt-cinquième anniversaire, Ghost in the Shell (le vrai) sera disponible en Blu-Ray 4K (chez Lionsgate) le 8 septembre prochain aux Etats-Unis.

Pour l'occasion, l'éditeur annonce avoir opéré une refonte des pistes audio japonaises et anglaises pour bénéficier du Dolby Atmos. Le film sera également compatible Dolby Vision HDR, et chaque édition contiendra le Blu-Ray standard et une version « Digital » du film, en plus de la version 4K.