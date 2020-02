Samsung s'associe à Xbox pour proposer un service de Cloud gaming à ses clients

La conférence Unpacked de Samsung s'est tenu à San Francisco, le mardi 11 février

Une alliance encore bien nébuleuse

Lire aussi :

Project xCloud : la liste complète des jeux gratuits au lancement

Forza Street en guise de cerise sur le gâteau

Source : Cnet

Samsung n'aura donc pas été avare en annonces lors de son événement organisé à San Francisco. Le constructeur coréen, après avoir levé le voile sur sa nouvelle gamme de smartphones S20 , et annoncé des rapprochements avec d'autres géants tels que Netflix ou Google, a donc choisi Xbox pour lui prêter main forte côté jeu vidéo.Malheureusement Samsung ne s'est pas vraiment étendu sur le sujet. David Park, directeur de la stratégie du constructeur, a timidement évoqué un partenariat visant à proposer une «» tout en précisant que plus de détails devraient être dévoilés dans les prochains mois.Du côté de Microsoft, on s'est tout de même permis de commenter la nouvelle avec un peu moins de retenue, sans pour autant s'appesantir sur le sujet : «».On sait que Microsoft est à pied d'oeuvre sur son service de streaming de jeux vidéo, dont le lancement devrait coïncider avec celui de sa prochaine console de salon, la Xbox Series X , dont la sortie est attendue pour la fin de l'année. Et on se doute qu'un tel partenariat a pour but d'imposer son xCloud comme le service deintégré à la future gamme de S20 de Samsung.Enfin cette nouvelle alliance entre les deux géants s'est conclue sur l'annonce du jeu de course automobileen exclusivité temporaire sur les appareils de la gamme Galaxy. Sorti l'année dernière sur PC, le jeu de course typé arcade développé par Electric Square devrait bien se prêter à une pratique nomade.Quoiqu'il en soit, à en juger par lediffusé durant l'événement, il ne devrait pas avoir à rougir face à son aîné sur PC en termes de réalisation. Si le titre vous intéresse, sachez qu'il est d'ores et déjà possible de se pré-enregistrer sur le Galaxy Store et le Play Store pour figurer parmi les premiers à pouvoir en profiter.