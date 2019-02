Les prochains écouteurs entièrement sans fil de Samung s'appelleraient Galaxy Buds

De nouveaux écouteurs sans fil sous la bannière Galaxy

Bluetooth 5.0 et 8 Go de stockage prévus, mais le design reste encore inconnu

Source : The Verge

Le 20 février prochain,présentera son Galaxy S10 à San Francisco. Si l'on sait à peu près tout des trois téléphones que le constructeur va lancer dans les prochaines semaines, ce dernier réserve une petite surprise qui n'avait jusque-là pas été éventée.Samsung annoncerait également les Galaxy Buds, des100 % sans fil à l'instar des AirPods d'Apple. Le nom avait déjà été repéré en 2018, lors de son dépôt de marque, mais rien n'avait filtré depuis sur le design ou les fonctionnalités de ces nouveaux écouteurs. Ils remplaceraient les Gear IconX lancés à l'été 2016.La marque a déposé, durant les précédentes semaines, plusieurs schémas relatifs à cesaux organismes de régulation des produits électroniques ou encore au Bluetooth SIG, l'association définissant les caractéristiques du standard de communication.On peut y voir le bas de ce qui serait la boîte de rangement et de recharge de ces écouteurs, mais pas lecomplet qui reste encore un mystère. Il intégrera un connecteur USB-C, ce qui n'est pas une surprise puisque la marque, comme la quasi-majorité de l'industrie, a adopté le standard depuis plusieurs années.Les Galaxy Buds bénéficieront également d'une connectivité, permettant en théorie la diffusion de fichiers audio en haute résolution pour les audiophiles les plus exigeants. On sait également qu'une mémoire de 8 Go sera présente et la batterie sera améliorée pour une meilleure autonomie.