Edifier annonce des intra sans-fil (et pas trop cher)

Des écouteurs true wireless diffusant de l'audio HD sans perte de qualité



Source : Les Numériques

Lessont les premiers100% sans fil de la marque chinoise Edifer. Leur forme reste dans la droite lignée de ce que proposent les autres constructeurs pour ce type de produit.Les écouteurs supportent le, permettant en théorie de diffuser du sonet non compressé. Ils bénéficient d'une certification IPX4 qui les protège de la pluie et les boutons de contrôle sont paramétrables pour la musique ou la réception d'appels selon les besoins des utilisateurs. L'autonomie annoncée est de 3H, et le boitier de recharge permet 3 recharges successives.Les TWS2 seront proposés à 50€ et disponibles au printemps 2019 en 3 coloris noir, blanc et rouge.