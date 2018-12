Google et Amazon pourraient sortir leurs versions des "AirPods"

Google et Amazon courent après le succès des AirPods

Un secteur boosté par l'arrivée d'Apple

Ils ont été moqués à leur sortie mais lesfont un carton depuis leur sortie à la fin de l'année 2016. Selon les estimations, Apple aurait vendu entre 26 et 28 millions d'exemplaires de ses écouteurs sans fil et pourrait doubler ce chiffre des l'année prochaine.De quoi attiser l'appétit des concurrents directs de la Pomme. Selon 9to5Mac , Google et Amazon seraient en train de développer leurs propres écouteurs pour une sortie prévue des l'année 2019. Les deux entreprises auraient déjà fourni leursà deux sous-traitants, Goertek et Unitech, et débuteraient la production de masse dans les prochaines semaines.Les AirPods ont dynamisé le marché des. Avant l'arrivée d'Apple sur le secteur, le prix moyen de ce type d'appareils était situé entre 40 et 50 $. La Pomme propose ses accessoires à 150 $, des prix habituellement réservés aux marqueshaut de gamme comme Bose ou Bang & Olufsen, et les consommateurs n'ont pas hésité à les acheter en masse. On comprend aisément qu'Amazon et Google veulent leur part du gâteau.Apple n'est pourtant pas prête à perdre son leadership. La marque est en train de finaliser la deuxième version des AirPods et qui serait disponible au premier trimestre 2019. Les écouteurs profiteraient de la commande vocale «», ainsi que le rechargement sans fil. L'année 2020 verrait quant à elle l'arrivée d'un tout nouveau