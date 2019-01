Galaxy S10 : les prix Italiens ont fuité... et seront certainement ceux pratiqués en France

Après les fiches techniques, les prix du Galaxy S10 avant même sa présentation

Le S10 sera le vaisseau amiral de la gamme Galaxy en 2019

Source : Neowin

Pas une journée ne se passe sans que l'on en apprenne un peu plus sur le futurde Samsung. Ou plutôt les futurs smartphones puisque le constructeur va présenter trois appareils , dont un modèle plus petit et plus abordable.Cette fois c'est le site Android Tutto qui affirme connaitre lesitaliens des différents smartphones composant la gamme, mais aussi lesproposés cette année par le constructeur. Cesseraient très proches de ceux pratiqués en France par Samsung.Le Galaxy S10 Lite pour commencer serait proposé en noir, blanc, jaune et vert. Il serait disponible dans une version unique de 128 Go avec 6 Go de RAM pour un prix de 779€.Le Galaxy S10 quant à lui de déclinerait dans les coloris noir, blanc et vert et débuterait à un prix de 929€ pour 128 Go de stockage et 6 Go de RAM. Une version plus élevée à 512 Go et 8 Go de mémoire vive vous en couterait 1 117€.Le Galaxy S10+ serait sans surprise le modèle le plus onéreux. Pour profiter de son grand écran de 6,4 pouces, Samsung facturerait sa version de base à 1 049€ pour 128 Go de stockage et 1 299€ pour le modèle 512 Go. Le fabricant préparerait également une déclinaison très haut de gamme avec pas moins de 1 To de stockage et 12 Go de RAM pour 1 599€.Il faudra attendre le 20 février pour que Samsung officialise sa gamme complète. Si ces informations sont vérifiées, on peut remarquer que le constructeur coréen souhaite segmenter au maximum son dernier flagship pour répondre à tous les budgets et augmenter les ventes de son nouvel appareil. Après les résultats décevants du Galaxy S9 et un chiffre d'affaires en baisse , Samsung a tout intérêt à tout miser sur ce nouveau smartphone.