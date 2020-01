CES 2020 : Rinspeed dévoile MetroSnap, une navette autonome ultra-modulable

Des modules interchangeables selon l'usage

Simplifier la mobilité urbaine

Source : CarScoops

Comme chaque année, le CES va mettre en avant les innovations qui façonneront bientôt notre monde. Se tenant à Las Vegas du 7 au 10 janvier prochain, le salon va notamment accueillir le dernier-né du constructeur suisse Rinspeed.Baptisé MetroSnap, ce véhicule s'inscrit directement dans la lignée des Snap et MicroSnap, dévoilés respectivement en 2017 et 2018 par Rinspeed. L'entreprise décrit sa nouvelle navette comme «».Le MetroSnap est un véhicule à quatre roues doté d'une sorte de skateboard géant en guise de plateforme. Des modules spécifiques peuvent s'installer automatiquement sur cette dernière en un temps record grâce à une technique inspirée du domaine de l'aviation. le MetroSnap est capable d'atteindre les 85 km/h, vitesse raisonnable pour un usage principalement urbain.Par ailleurs, la navette ne se recharge pas de manière conventionnelle, comme les autres véhicules électriques. En effet, ses batteries sont placées aussi bien dans son châssis que sur ses modules : la recharge s'effectue par conséquent lorsqu'un module est en train d'être lavé ou nettoyé, ce qui peut représenter un gain de temps bienvenu.Selon Rinspeed, cette innovation pourrait notamment permettre de combattre la pollution de l'air et les embouteillages dans les villes. D'autant plus que ces navettes pourraient servir aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises : taxi, camion de déménagement, outil de livraison... Les usages envisagés sont très nombreux. On peut également imaginer le MetroSnap comme un distributeur de nourriture mobile se baladant de quartier en quartier.Afin de mettre au point ce petit bijou de technologie, de nombreuses entreprises européennes et même asiatiques ont collaboré avec Rinspeed. Alimenté par une IA, le MetroSnap pourra ainsi être contrôlé par le biais d'une application mobile. «», résume Frank M. Rinderknecht, P.-D.G. de Rinspeed.Rendez-vous la semaine prochaine pour en savoir plus sur le MetroSnap, et les grandes tendances qui alimenteront cette édition 2020 du CES.