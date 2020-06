Evénements Linux : les éditions 2020 de l'OpenSUSE et de la conférence LibreOffice se tiendront en ligne

L’openSUSE + LibreOffice Conference 2020, organisé du 16 et 17 octobre 2020 à Nuremberg, n’aura finalement pas lieu dans sa forme actuelle. Les organisateurs ont décidé d’en faire un événement en ligne, en raison notamment des incertitudes encore et toujours liées au coronavirus (Covid-19).

L’annulation, le report ou la réorganisation de grands événements dédiés à la technologie sont devenus monnaie courante depuis l’explosion du coronavirus (Covid-19) aux quatre coins de la planète. Parmi les exemples les plus probants, citons la célèbre conférence de la firme de Mountain View, la Google I/O , qui a tout bonnement disparu du calendrier 2020 du géant américain.

Tenu du 16 au 17 octobre prochain à Nuremberg, l’openSUSE + LibreOffice Conference n’est lui non plus pas parvenu à passer entre les mailles du filet de la pandémie. Bien que l’organisation maintienne bel et bien l’événement, mais sous une autre forme : en ligne, apprend-on dans un communiqué de presse.