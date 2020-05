IFA 2020 : une édition physique en septembre, mais fermée au grand public

Cette nouvelle édition sera réservée exclusivement aux marques et à quelques journalistes, restant fermée au grand public.

Rappelons en effet que le gouvernement allemand a interdit tous les événements susceptibles de réunir plus de 5 000 personnes, et ce jusqu'à octobre 2020. Des mesures d'hygiène renforcées seront mises en place, afin de respecter (entre autres) la distanciation physique.

Les organisateurs de l'IFA 2020 ont en effet décidé de restreindre l’événement à seulement 1 000 personnes par jour, et seuls les professionnels du secteur et quelques journalistes seront de la partie. Impossible donc pour le grand public de parcourir les allées du salon.

Selon le directeur de l'IFA, Jens Heithecker : « Pour les marques et les médias, cela sera une occasion importante de voir et de célébrer les dernières innovations, qui seront le moteur de la reprise et du rebondissement de notre industrie ».