CES 2019 - Suivez la conférence AMD en direct du CES dès 18H

À quoi faut-il s'attendre ?

Suivez la conférence en direct sur Clubic

Dire que cette conférence est attendue de pied ferme est un euphémisme.promet des annonces aussi bien sur les processeurs que sur les cartes graphiques, et tient ainsi en ligne de mire Intel et Nvidia.Sauf perturbation du calendrier d'AMD, c'est au cours de la conférence de ce soir que le fondeur devrait dévoiler au grand public. En novembre dernier, le constructeur avait déjà donné un aperçu de sa technologie avec ses CPU Epyc Rome et Radeon Instinct , dédiés au marché professionnel. C'est cette fois-ci sur le segment du grand public qu'AMD est attendu.Car les annonces auront comme un arrière-goût de riposte. Riposte face à Nvidia, qui avec ses récentes GeForce RTX se montre ultra agressif. On attend donc d'AMD que ses GPU Navi - attendus pour 2019 - se posent en alternative intéressante à ceux de l'équipe verte.Du côté des CPU, AMD devrait donc annoncer sa nouvelle ligne deZen 2, destinés à remplacer les Ryzen 3000 (12 nm) présents sur le marché depuis près d'un an.Pour suivre la conférence et ne rien rater des annonces qui y seront faites,et cliquez sur la vidéo ci-dessous.