CES 2019 - Asus ZenBook S13 : encoche inversée et écran quasi sans bordure

Fortnite en 1080p à 30 FPS

Sortie officielle au premier trimestre 2019

La problématique des encoches ne touche pas que le secteur de la téléphonie mobile. Celui des ordinateurs portables semble lui aussi concerné, comme en témoigne le derniertout droit sorti des locaux d', le. Pour réduire au maximum l'épaisseur de ses bordures, la compagnie taïwanaise a tout bonnement déplacé l'emplacement des capteurs... sur, surplombant de quelques millimètres l'arête supérieure du produit.De ce fait, Asus est parvenu à faire chuter la taille des bordures à seulement, pour un écran 1080p de 13,9 pouces recouvrant 97 % de la surface. Au total, le ZenBook S13 mesure. Une finesse n'ayant pas d'impact négatif sur les composants internes, puisque cet ordinateur portable ultra fin s'équipe d'un processeur, comme nous l'apprend un communiqué de presse publié sur Business Wire.Sa configuration lui permettrait ainsi de faire tourner le jeuen 1080p à 30 FPS, sans que l'expérience utilisateur ne soit dégradée, avance The Verge . Le ZenBook S13 embarque aussilui conférant une autonomie de 15 heures. La connectique se compose de deux ports USB-C, un port USB-1 et un lecteur de cartes microSD.Enfin,intégré sous lepermettra de se connecter plus facilement à votre interface par le biais de Windows Hello. Le coup d'envoi de la commercialisation prendra acte dans le courant du, sans que l'on ne connaisse actuellement sa grille tarifaire.