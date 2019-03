Un robot pour classer et donner le prix... des cartes Magic: the Gathering

© Robotic Sorting Solutions

La magie du rangement

Un traitement méticuleux

Source : TechCrunch

Les revendeurs de cartes (à jouer et/ou à collectionner) sont parfois confrontés à des difficultés d'estimation. Par exemple, quand un individu leur apporte un stock conséquent de cartes, dont il veut se débarrasser, ils doivent rapidement déterminer le prix d'achat, et surtout celui de revente. Mais comment procéder ? L'entrepriseentend venir en aide à ces boutiques.La startup a ainsi élaboré un robot capable de trier jusqu'àd'un coup, baptisé. Et la machine peut effectuer cette opération selon divers critères : ordre alphabétique, édition d'origine, mais surtout prix de revente. Pour cela, l'algorithme s'appuie sur les valeurs de la marketplace spécialisée TCGPlayer La solution permet alors d'obtenir des tas de cartes triées, et toutes dans le même sens, ainsi qu'un fichier répertoriant l'ensemble des informations du lot. Pour un millier de cartes, comptez tout de même un temps de traitement de 1 à 2 heure(s), en fonction des critères sélectionnés.Car Robotic Sorting Solutions a dû relever plusieurs défis. En effet, certaines cartespeuvent se revendre à quelques milliers de dollars. Il est donc indispensable de les manipuler avec le plus grand soin. Roca opère ainsi à l'aide de caméras, d'un système de vision artificielle, de surfaces polies, de ventouses en silicone, ou encore d'un flux d'air, pour déplacer précieusement les fragiles objets.De la même façon, l'entreprise a dû trouver un moyen de combattre la poussière. Car celle-ci peut rapidement s'accumuler sur les cartes, à plus forte raison après de telles manipulations, leur faisant alors perdre de la valeur. Les ingénieurs ont alors élaboré un système capable de lutter contre ce phénomène et plus facile à entretenir.Pour l'heure, Roca ne prend en charge que les cartes. Mais d'après les fondateurs de la startup, le robot pourra prochainement s'occuper des carteset