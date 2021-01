CES 2021 : avec les SoundForm Freedom, Belkin ouvre ses écouteurs à la localisation Apple

Avant de parler des écouteurs eux-mêmes, revenons sur la compatibilité des Belkin SoundForm Freedom avec le système de localisation Apple. La firme de Cupertino a en effet récemment ouvert Localiser (Find My) aux constructeurs tiers (non Apple), avec quelques limites tout de même : usage restrictif, et obligation de n'utiliser que ce service. Un modèle compatible Tile ne rentrerait donc pas dans ces critères.

Mais l'ouverture à cette application marque surtout les prémices des objets AirTags, système de balises Apple pas encore officialisé.