CES 2020 : Belkin et Devialet font équipe pour créer un dock-enceinte chargeur sans-fil

Un son de grande qualité

Un produit trois-en-un

Dans un marché déjà bondé, Belkin et Devialet ont fait le choix de l'association pour essayer de concurrencer Apple, Amazon, ou encore Huawei.Point essentiel pour une enceinte, Belkin évoque un son de «». L'idée derrière ce partenariat est évidemment d'insuffler à cette enceinte connectée le savoir-faire de Devialet, constructeur de matériel sonore très haut de gamme Pour Franck Lebouchard, P.-D.G. de Devialet, c'est une aubaine : «».La technologie SAM ) sera utilisée, assurant une synchronisation parfaite entre l'amplificateur et les enceintes qui lui seront connectées. L'ensemble s'attachera également à annuler les vibrations et à fournir des basses profondes, un véritable plus pour une enceinte.Le Soundform Elite Hi-Fi proposera en outre un chargeur sans fil de 10 W, suffisant pour alimenter en charge rapide la majorité des téléphones portables du marché (compatibles Qi).L'ensemble sera compatible avec Google Assistant, permettant aux utilisateurs de bénéficier d'une navigation vocale et de se passer au maximum des boutons physiques. Il sera ainsi possible avec un seul appareil, d'écouter votre musique, de recharger votre téléphone et d'interagir avec un assistant vocal.Ce dock-enceinte chargeur sans-fil sera disponible en blanc ou en noir, directement depuis le site officiel de Belkin. Les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes, au prix de 299 $. Les premières livraisons arriveront ce printemps.