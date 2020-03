Réseaux de télécommunications : le gouvernement appelle les plateformes et utilisateurs au bon sens

Cédric O

Aucun incident majeur à déplorer, pour l'instant

Connexions, téléchargements, lectures des vidéos... le gouvernement distille ses bonnes pratiques

Source : Gouvernement

Depuis quelques jours, beaucoup de Français se plaignent de leur connexion internet, d'autres redoutent de ne plus pouvoir profiter de leur série préférée sur Netflix (ou ailleurs !). Si les opérateurs de télécommunications ont tenu à être rassurants, des mesures ont déjà été prises pour éviter tout risque de surcharge. Netflix réduit son bitrate YouTube réduit les débits de son flux vidéo , et la question du report du lancement de Disney+ se pose. Face à l'augmentation de la sollicitation des réseaux, le gouvernement appelle les acteurs du numérique et l'ensemble des utilisateursQue ce soit au niveau professionnel (télétravail, visio-conférence etc.) ou personnel (vidéos en ligne, jeux vidéo online), les Français mobilisent plus que jamais les réseaux de télécommunications, fixes comme mobiles. Le gouvernement indique suivre la montée en charge des réseaux en étroite collaboration avec l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP).Il est important de noter que, pour le moment, aucun incident n'est à déplorer, et, indique le cabinet de Cédric O, le secrétaire d'État au Numérique. Mais avec le signalement de quelques rares incidents sur le mobile, les autorités ont décidé de diffuser un message de responsabilité et de vigilance.En concertation avec la Commission européenne, l'ARCEP et les opérateurs, qui ont décidé de parler d'une même voix, le gouvernement a enjoint aux opérateurs de télécommunications de mieux gérer les pics de flux de données. L'État a lancé un appel aux plateformes de contenus qui consomment énormément de bande passante pour les inviter à prendre des mesures limitant la consommation de leurs services, volonté respectée, nous le disions, par certains des acteurs majeurs du numérique.Enfin, le gouvernement en appelle au bon sens des millions de consommateurs pour adopter certains réflexes de consommation visant à éviter toute saturation des réseaux. Ainsi, les utilisateurs sont invités à privilégier les connexions fixes aux connexions mobiles pour le visionnage de vidéos en ligne, à faire preuve d'anticipation en téléchargeant leurs films et séries en dehors des heures de pointe, et d'éviter toute lecture de vidéo en haut définition., a commenté Cédric O.