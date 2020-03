Plasma Bigscreen, la smart TV open-source basée sur Raspberry se dévoile en bêta

Lire aussi :

Les pilotes Vulkan pourraient supporter les Raspberry Pi et en augmenter les capacités graphiques



Un Raspberry Pi qui répond à la zappette et aux commandes vocales

Lire aussi :

Raspberry Pi Imager, le nouvel utilitaire officiel pour déployer ses OS sur Raspberry



Une installation facile

», peut-on lire sur le site de l'initiative KDE. «».Comme le rapporte Tom's Hardware, Plasma Bigscreen n'est autre qu'une interface utilisateur (UI) gratuite, open-source et pensée pour les téléviseurs grands formats. Actuellement en bêta sur Raspberry Pi, cet outil est encore sujet aux bugs, mais il est soutenu par une communauté bien décidée à peaufiner l'expérience. Plasma Bigscreen permet notamment de piloter son Raspberry Pi à la télécommande ou à l'aide de commandes vocales interprétées par l'IA Mycroft (gratuite et open-source elle aussi).Suffisamment abouti, cet utilitaire permet d'ores et déjà de fausser compagnie à l'OS de son téléviseur. Ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise idée, notamment sur les téléviseurs entrée de gamme, où les fonctionnalités multimédia sont souvent limitées et l'ergonomie perfectible.L'installation de Plasma Bigscreen sur un Raspberry Pi se fait sans difficulté particulière. Il suffit pour ce faire de flasher une image de l'outil sur la carte SD du Mini-PC, exactement comme on le fait avec d'autres OS fonctionnant sur Raspberry Pi. Une fois installé, l'outil utilise le Wi-Fi pour se mettre à jour ou télécharger du contenu supplémentaire.Au travers de ce qu'il surnomme ses « Skills », Plasma Bigscreen est enfin capable de lancer la plupart des applications de streaming, dont YouTube et Netflix. Certains jeux peuvent en outre fonctionner sur cette interface libre, au même titre qu'un navigateur web pour des recherches d'appoint.Si vous vous ennuyez en cette période de confinement prolongée, n'hésitez pas à tester Plasma Bigscreen. Son image est disponible au téléchargement à cette adresse , tandis que de plus amples instructions pour son installation sont accessibles sur la page officielle du projet