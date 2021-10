QNAP annonce son NASbook : un NAS compact embarquant jusqu'à 4 SSD M.2 NVMe

Si la mémoire n'est plus extensible, sans doute soudée à la carte mère , elle offre d'office une plus grande quantité : 8 Go, contre 4 Go sur la version « de base » du TBS-453DX. Cela devrait permettre au NAS et au logiciel QTS de gérer davantage d'utilisateurs simultanément sans affecter l'expérience de chacun.