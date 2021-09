QNAP TVS-675 : son premier NAS avec processeur Zhaoxin arrive en France

Le CPU Zhaoxin est épaulé par 8 Go de mémoire DDR4 (extensibles à 64 Go - 2 x 32 Go) et prend en charge l'accélération du chiffrement AES-NI. Les deux ports RJ45 2.5GbE intégrés peuvent atteindre 5 Gbit/s avec l'agrégation de ports. Petite spécialité de QNAP, la sortie HDMI 2.0 permet d’afficher directement le contenu multimédia du NAS et les machines virtuelles sur un moniteur ou une TV.