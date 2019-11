Intel lance deux nouveaux CPUs entrée de gamme pour laptops : les Pentium Gold 6405U et Celeron 5205U

© Intel

Enrichir une gamme Comet Lake-U pour jusqu'à présent assez restreinte

Investir d'autres segments du marché avec des puces de nouvelle génération plus abordables

Les bleus enrichissent leur entrée de gamme laptop en lançant les Pentium Gold 6405U et Celeron 5205U. Ces deux nouvelles références se contentent l'une comme l'autre de deux cores, d'un TDP de 15 Watts et de fréquences respectives fixées à 2,4 et 1,9 GHz. Elles disposent par ailleurs d'une quantité de cache L3 limitée à 2 Mo, d'un iGPU Intel UHD Graphics et d'un contrôleur mémoire dual channel DDR4/LPDDR3. 12 lignes PCIe 2.0 sont enfin annoncées par Intel pour ses deux nouveaux processeurs basse consommation, gravés en 14 nm.Disponibles depuis quelques mois , les processeurs pour laptop Comet Lake-U (eux aussi rattachés à la 10e génération de puces Intel, mais à ne pas confondre avec Ice Lake-U, gravée pour sa part en 10 nm) étaient limités à quatre références seulement. Intel se contentait ainsi, jusqu'à maintenant, des Core i7-10710U (6 cores/12 threads), i7-10510U (4 cores/8 threads), i5-10210U (4 cores/8 threads) et du petit Core i3-10110U (2 cores/4 threads). Les Pentium Gold 6405U et Celeron 5205U font donc office de sang neuf sur une lignée encore naissante.Côté prix, ces deux nouveaux CPUs se montrent par ailleurs nettement plus abordables que ce que l'on trouvait jusqu'alors sur ladite gamme. En lieu et place des 281 dollars réclamés pour le Core i3-10110U, le Pentium Gold 6405U est annoncé à 161 dollars, tandis que le Celeron 5205U se négociera auprès des OEMs à partir de 107 dollars pièce, pour un volume de 1 000 unités commandées.En lançant ces nouvelles puces entrées de gamme, Intel donne à ses clients les moyens de proposer des ordinateurs portables moins coûteux et peut donc investir plus de segments du marché avec sa génération Comet Lake-U. Autre avantage pour Intel : recycler des puces n'ayant pas atteint le seuil de qualité minium pour devenir des Core i3-10110U à l'issue de la phase de production.Ce « recyclage » de puces permet en outre à Intel de répondre plus efficacement à la forte demande en processeurs basse consommation entrée de gamme. Un bon moyen de pallier la pénurie en cours tout en utilisant des wafers déjà produits.