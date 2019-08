Intel s'apprête à lancer son Pentium J5040, un nouveau SoC peu coûteux pour NAS et laptops

© Intel

Gemini Lake Refresh : une nouvelle fournée de processeurs pour NAS, laptops ou NUC entrée de gamme

Sources : Guru3D / FanlessTech

, ce sera pour plus tard. Repérées par, six nouvelles pucessont actuellement en gestation chez. Ces dernières () devraient arriver au cours des prochains mois selon le site, avec une hausse substantielle des fréquences dans certains cas.À architecture identique, les processeursne devraient pas évoluer beaucoup face aux précédents SoCs Gemini Lake. On retrouvera lad'Intel, ainsi que les mêmes. La quantité de mémoire cache ne devrait pas bouger non plus, à l'inverse des fréquences qui évolueront plus ou moins selon les modèles.D'après les informations glanées paret relayées par, le, processeur le plus cossu de cette nouvelle fournée, serait ainsi cadencé à(contre 1,5 / 2,8 GHz sur le J5005, son prédécesseur). Les appareils pourvus de(Mini-PCs à bas prix, ordinateurs AiO et laptops entrée de gamme, NAS...) devraient quant à eux arriver dans le commerce en début d'année 2020, au même moment que les premières cartes mères compatibles.