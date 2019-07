AMD : un Ryzen 9 3900X overclocké à 4,5 Ghz aperçu dans un benchmark

© AMD

Un overclocking présumé qui défit la concurrence

Aucun détail sur le système de dissipation employé

Source : TechRadar

C'est en tout cas ce que prétend sur Twitter leTum_Apisak, capture d'écran à l'appui. Le, normalement cadencé à 3.8 GHz de base, apparaît à une. S'il venait à être confirmé que la puce est effectivement capable de tenir une telle fréquence en overclocking, et sur l'ensemble de ses 12 cœurs,Reste que Tum_Apisak ne donnesur le système de dissipation utilisé pour atteindre ce résultat présumé. Interrogé par des internautes, l'intéressé a indiqué ne pas avoir d'informations supplémentaires et ignorer si un système de refroidissement par watercooling (ou quelque chose de plus complexe) avait été utilisé pour réaliser cet overclocking.Récemment, lea été overclocké à 5 GHz sur ses 16 cores. Un record, certes, mais un record obtenu grâce à un. Autant dire qu'il ne s'agit pas d'un système adéquat pour monsieur tout le monde. Il n'empêche que parvenir à overclocker de façon stable le Ryzen 9 3900X (qui doit être proposé à moins de 600 dollars), permettrait à la puce de mieux rivaliser face au processeurs d'Intel en usage single-core. Un terrain sur lequel elles semblent toujours avoir l'avantage.