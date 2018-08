Les premiers documents officiels de la 9e génération de proc Intel ?

8 cores / 16 threads accompagnés de 5 GHz

i9-9900k : 8 cores / 16 threads, 3.6GHz to 5GHz, 16MB L3 cache, 95W TDP



i7-9700K: 8 cores / 8 threads, 3,6GHz to 4.9GHz, 12MB L3 cache, 95W TDP



i5-9600K: 6 cores / 6 threads, 3.7GHz to 4.6GHz, 9MB L3 cache, 95W TDP

Voilà maintenant un bon moment que les fuites concernant les futurs processeurs d'Intel se multiplient. Mais toujours est-il qu'il est bien souvent compliqué de savoir si les chiffres annoncés sont bien réels dans ce genre de situation.Cette fois-ci cependant, il semblerait que le dernier leak en date ne concerne rien d'autre que des documents officiels internes à Intel. Des documents fournissant de précieuses informations qui pourraient bien être confirmées d'ici peu par le fabricant.Voilà donc tout ce que révèlent lesdits documents concernant les 3 prochains processeurs grand public du fabricant :Ainsi, les diapositives divulguées confirment en effet le fait que les prochains i5 et i7 se débarrasseront bien de la technologie HyperThreading en faveur d'une conception à 6 et 8 cores. Une technologie que l'on retrouvera cependant sur le futur i9-9900k.Parmi les autres changements notables, la confirmation qu'également, Intel semble avoir renoncé à son composé thermique habituellement situé entre la puce du processeur et l'IHS (integrated heat spreade) afin de tout simplement souder les 2 parties ensemble. Une nouveauté qui devrait notamment ravir les amateurs d'overclocking.Enfin, comme l'indique le site hothardware.com , ces nouveaux documents confirment également le fait qu'Intel devrait bel et bien lancer son nouveau chipset Z390 aux côtés de ses nouveaux processeurs qui supporteront l'USB 3.1 de deuxième génération ainsi que le Wi-Fi. Des signes souvent avant-coureurs d'une nouvelle vague de carte-mères.Les premiers processeurs Intel de neuvième génération devraient être lancés au mois d'octobre. Des processeurs qui ne nécessiteront d'ailleurs pas forcément d'acheter une nouvelle carte-mère Z390 puisque la majorité des fabricants ont d'ores et déjà commencé à déployer des mises à jour du BIOS de leur produit, afin de les rendre compatibles avec les futurs proc Intel.