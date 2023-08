Une erreur dans votre déclaration d'impôts ? Voici comment la corriger en ligne dès maintenant

Vous avez reçu votre avis d'imposition et constatez une erreur à cause d'un oubli sur votre déclaration en ligne ? La plateforme des impôts offre un service de correction accessible dès à présent, et jusqu'au 7 décembre prochain.

L'accès est évidemment ouvert à tous ceux qui ont déclaré leurs revenus en ligne. Les contribuables qui ont bénéficié de la déclaration automatique sont également en mesure de corriger leur déclaration. Pour le faire, c'est très simple, puisqu'il suffit de se rendre dans la section « Accédez à la correction en ligne » dans son espace personnel.