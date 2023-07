Déclaration des biens immobiliers en ligne : pourquoi ça ne se passe pas bien du tout

Dans le contrôle, il y a des tâches plus faciles que d'autres pour l'État. Ainsi, si la détection de piscines non déclarées a pu être rondement menée, notamment grâce à l'intelligence artificielle, puis celle des abris de jardin et autres vérandas, la question des biens immobiliers que l'État veut lister montre les limites de ses capacités. En effet, « les agents [préposés à cette mission] sont épuisés et débordés par la situation », annonce le syndicat Solidaires finances publiques interrogé par Actu.fr.

Il y a en France quelque 34 millions de propriétaires de logements (maisons et appartements) qui doivent se signaler. Or, pour le moment, seuls 60 % d'entre eux ont fait la démarche, laissant 10 à 12 millions de logements encore non déclarés. Pourtant, les agents estiment que même avec ces retards, le travail qui leur est imposé serait beaucoup trop important.