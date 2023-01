Meta décide d'autoriser le slogan "Mort à Khamenei", voilà pourquoi

Est-ce une décision qui fera date dans l'univers Meta ? Le conseil de surveillance du groupe vient en effet d'invalider la suppression d'un post Facebook utilisant le slogan « Mort à Khamenei », guide suprême et plus haute autorité politique d'Iran.

Pour cette instance indépendante, qui supervise la modération des réseaux sociaux de la firme, ce slogan refléterait plus une opposition au pouvoir en place qu'une véritable menace de mort. « Dans le contexte du post et de la situation sociale, politique et linguistique plus large en Iran, "marg bar Khamenei" doit être compris comme "à bas". C'est un slogan rhétorique et politique, pas une menace crédible », explique le conseil.

Il autorise ainsi l'utilisation de ce slogan, et demande par ailleurs à Meta d'améliorer la prise en compte du contexte dans sa politique de modération. Il souhaite par ailleurs que le réseau social définisse clairement quand ce genre de menace rhétorique contre un chef d'État est admissible.