En quoi les contraventions automatisées pour stationnement posent-elles problème ?

Odile Maurin, conseillère municipale d’opposition et présidente de l’association HANDI-SOCIAL, qui lutte d’ailleurs depuis plusieurs années contre l’émergence du système LAPI, affirme que ce dispositif « bafoue les droits des personnes handicapées ». En effet, il n’est pas rare que des personnes ayant bel et bien mis en apparence leur carte mobilité et inclusion aient eu la mauvaise surprise de recevoir une contravention. Les personnes en situation de handicap ayant le droit de stationner sur les places publiques en plus de celles qui leur sont réservées, ce système s’impose comme une véritable entrave.