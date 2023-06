RARBG : fin de partie pour l'un des plus grands sites de torrents

Le BitTorrent (à ne pas confondre avec le logiciel du même nom) compte parmi les réseaux informatiques de transfert de données les plus rapides, et donc l’un des plus populaires. Basé sur le protocole pair à pair (P2P), il consiste à mettre chaque utilisateur à contribution grâce à un système d’échange de données. Autrement dit, à chaque fois que vous vous procurez un fichier, votre ordinateur se transforme en serveur indépendant et partage les informations à son tour. Ainsi, plus un torrent est téléchargé, plus il y a de serveurs, et plus le téléchargement est rapide.

Lire la suite