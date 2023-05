Les données de 500 000 utilisateurs d'un célèbre forum pirate divulguées : jackpot pour les forces de l'ordre !

Très populaire, RaidForum offrait un fonctionnement assez souple. Les pirates pouvaient y stocker et revendre les informations volées, mais il était également possible d'y débuter. Au bout d'une certaine période, les données qui n'avaient pas été vendues ou qui étaient périssables devenaient librement accessibles à quiconque souhaitait se faire une place sur le forum. À partir de là, les membres de RaidForums fournissaient aux attaquants de quoi réaliser des campagnes de fishing, disperser des malwares, ou encore mettre en place des escroqueries de type ransomware visant à récupérer des devises en cryptomonnaies.

Sa fermeture a été permise par l'intermédiaire d'une opération internationale, qui a abouti à l'arrestation au Royaume-Uni de l'administrateur, Omnipotent. Quant à Breached, il a été fermé à la suite de l'arrestation de son fondateur, mais aussi et surtout en raison de craintes de la part d'autres administrateurs, qui pensaient que la plateforme n'était plus à l'abri du FBI.

Au regard de la situation, l'avenir d'Exposed semble compromis, et on ne serait pas surpris d'apprendre que les forces de l'ordre ont lancé une vaste opération utilisant les données en fuite. On ne sait pas pourquoi ces informations ont été rendues publiques, mais on sait que certaines données ont été masquées avant diffusion, et qu'il pourrait s'agir d'une manœuvre visant à détourner l'attention des autorités.