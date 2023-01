Récupérer ses données de Facebook, Twitter, Tinder, Netflix & co. : l'UFC-Que Choisir a un nouvel outil pour vous !

Bon, on a essayé avec notre fameux fichier LinkedIn. Et ça n'a, hélas, pas fonctionné. Si l'initiative est utile, il reste encore un peu de travail sans doute pour que le tout marche comme il se doit. Notre crainte se situe aussi au niveau de l'ergonomie du site, que l'on trouve un poil étouffant, avec une plateforme qui manque parfois de simplicité pour être accessible au plus grand nombre.