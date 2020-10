La trottinette électrique Xiaomi Mi Electric Scooter Essential à 50€ moins chère

Tout est fait pour assurer la sécurité des personnes. Des pneus de 8,5 pouces participent à absorber les chocs et réduisent le risque de glissade. On trouve des freins à disques à l'arrière et un système E-ABS sur la roue avant.

La Xiaomi Mi Electric Scooter est également livrée avec l'application Mi Home. Via le bluetooth, celle-ci surveille la vitesse et la puissance restante de la trottinette en temps réel. De cette façon, pas de mauvaise surprise : le pilote garde un contrôle complet sur son engin.