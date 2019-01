Xiaomi Mi 9 : la fiche technique en fuite, Snapdragon 855 au programme

Une fiche technique loin d'être officielle

Un prix très agressif

Le début de l'année 2019 devrait être marqué par le lancement de plusieurs téléphones haut de gamme : le Galaxy S10 accompagné de ses déclinaisons, de toute évidence, le Nokia 9 Pureview et ses cinq capteurs photo ou encore le Huawei P30 . A ce joyeux groupe s'ajoute un autre appareil mobile attendu de pied ferme par la communauté Xiaomi : le Mi 9, digne successeur du Mi 8.Si les rumeurs n'avaient jusque-là pas encore agité la Toile, une récente fuite publiée sur le réseau social chinois Weibo , et mise en lumière par Android Pure , place le Mi 9 au cœur de l'actualité des téléphones portables. Car ce n'est pas une poignée de caractéristiques à laquelle nous avons affaire, mais bien à une fiche technique peu ou proue exhaustive. Fiche technique dont les informations sont bien évidemment à prendre avec des pincettes.Toujours est-il que le Xiaomi Mi 9 pourrait être équipé du prochain processeur de Qualcomm, le toujours plus puissant Snapdragon 855, couplé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le terminal embarquerait également un écran AMOLED 1080p de 6,4 pouces, au format 19:9, alors qu'un lecteur d'empreintes digitales placé sous l'écran s'inviterait à la fête. Sans oublier une honorable batterie de 3500 mAh.L'arrière du téléphone se veut tout aussi intéressant : trois capteurs photo, dont un de 48 megapixels, à l'image du Honor View 20 Huawei Nova 4 ou du prochain Redmi (marque de Xiaomi) à bas prix, dont la présentation est prévue le 10 janvier 2018 . Un autre appareil de 12 mégapixels et une caméra ToF complètent la partie dorsale du produit. Vient aussi s'ajouter une encoche en forme de goutte, une charge rapide 32W avec Quick Charge 4.0 et l'interface MIUI 10 sous la version 9.0 Pie d'Android.Concernant la grille tarifaire du modèle, un total de 2999 yuans pourrait être demandé aux futurs clients, soit environ 383 euros, pour un lancement pressenti en mars 2019. La rédaction ne manquera pas de le tester une fois sa sortie française officialisée.