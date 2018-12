Xiaomi a dans ses cartons un smartphone doté d’un APN de 48 mégapixels

La photographie partagée par Xiaomi. © Weibo

Un smartphone prévu pour janvier 2019

Après les Huawei P20 Pro et Mate 20 Pro , embarquant chacun un capteur de 40 mégapixels, c'est au tour ded'entrer dans la guerre des chiffres.Selon les allégations de Lin Bin, PDG de Xiaomi , ce mystérieux smartphone serait mis sur le marchéprochain. Pour Android Authority, qui relaie l'information , le constructeur devrait de fait nous en dire plus sur ce photophone pendant le CES de Las Vegas, qui s'étalera du 6 au 12 janvier 2019.Du reste, Lin Bin fait monter la pression en affirmant utiliser le smartphone depuis «», invitant par la même à la spéculation. Aussi, on peut raisonnablement penser que le prochain smartphone de la marque disposera au moins d'un duo de modules photo, qui pourraient bien être soit des, soit des. D'après Android Authority toujours, ces capteurs derniers cris sont capable de fusionner jusqu'à quatre pixels ensemble pour simuler une sensibilité lumineuse de l'ordre de 1,6 µm.Cependant, de nombreuses inconnues sont encore présentes dans l'équation, car, vous le savez bien, le nombre de mégapixels ne veut pas dire grand-chose si le smartphone est incapable de traiter l'image correctement. Ainsi,, tout en ne disposant que d'un seul capteur photo de 12 mégapixels.